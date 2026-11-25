Телеведущий Дибров объяснил, почему провел день рождения без алкоголя Дибров отметил 67-летие без спиртного

Москва25 ноя Вести.Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал NEWS.ru, что отметил день рождения без алкоголя, сделав выбор в пользу здоровья.

По его словам, вместо застолья с горячительными напитками гости сосредоточились на творчестве и воспоминаниях.

Это был день рождения безалкогольный, я же здоровьем занимаюсь. Пришли гости. Мы смотрели мои телевизионные произведения приводит издание слова шоумена

Дибров с иронией заметил, что хуже может быть только "безалкогольный Новый год". Свой день рождения он отметил 14 ноября, ему исполнилось 67 лет.

Ранее телеведущий сообщал, что пересмотрел пищевые привычки по рекомендации своей возлюбленной — нутрициолога Екатерины Гусевой. Благодаря ее советам он стал внимательнее относиться к рациону и освоил приготовление еды в аэрогриле. Дибров признался, что доверяет рекомендациям избранницы, которая подсказывает, какие продукты стоит включать в меню, а от каких лучше отказаться.

Кроме того, Дибров рассказывал, что отказался от пива во время похудения на уколах. Он отметил, что не опасается побочных эффектов от лекарства, и подчеркнул: главное — соблюдать рекомендации врача и вести здоровый образ жизни.