Москва1 октВести.В городе Старобешево Донецкой Народной Республики произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, сообщает республиканское управление ведомства в мессенджере MAX.
Днем на стоянке водитель одного из автомобилей не справился с управлением и врезался в несколько машинотмечается в публикации
Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
В результате аварии на дорогу разлилось топливо, которое могло вспыхнуть в любой момент. Пожар предотвратили огнеборцы, которые отключили аккумуляторы поврежденных машин и смыли горючее.
На месте работали девять специалистов и две единицы техники МЧС России.