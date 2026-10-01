В Старобешево автомобиль на стоянке врезался в несколько машин: 4 пострадавших

ДТП в Старобешево: машина протаранила несколько других на стоянке В Старобешево автомобиль на стоянке врезался в несколько машин: 4 пострадавших

Москва1 окт Вести.В городе Старобешево Донецкой Народной Республики произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. На месте происшествия работали сотрудники МЧС России, сообщает республиканское управление ведомства в мессенджере MAX.

Днем на стоянке водитель одного из автомобилей не справился с управлением и врезался в несколько машин отмечается в публикации

Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

В результате аварии на дорогу разлилось топливо, которое могло вспыхнуть в любой момент. Пожар предотвратили огнеборцы, которые отключили аккумуляторы поврежденных машин и смыли горючее.

На месте работали девять специалистов и две единицы техники МЧС России.