Дудаков связал активность Рубио по Украине с его политическими амбициями Политолог Дудаков: Рубио желает решить украинский кризис ради карьеры в политике

Москва10 ноя Вести.Повышение вовлеченности госсекретаря США Марко Рубио в процесс урегулирования украинского кризиса обусловлено его намерением укрепить свои позиции на политической арене. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт отметил, что переговоры Рубио с главой МИД Украины Андреем Сибигой позитивно влияют на переговорный трек.

По оценке аналитика, ранее глава госдепартамента США старался дистанцироваться от украинской и иранской тем, считая их малоперспективными с точки зрения публичных рейтингов, но карьерные амбиции заставили его вернуться к повестке.

У него есть очевидные амбиции развиваться в политике и в эпоху после (президента США Дональда) Трампа подчеркнул Дудаков

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон и европейские страны придерживаются общих целей в вопросе Украины.