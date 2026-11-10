Москва10 нояВести.Повышение вовлеченности госсекретаря США Марко Рубио в процесс урегулирования украинского кризиса обусловлено его намерением укрепить свои позиции на политической арене. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил политолог-американист Малек Дудаков.
Эксперт отметил, что переговоры Рубио с главой МИД Украины Андреем Сибигой позитивно влияют на переговорный трек.
По оценке аналитика, ранее глава госдепартамента США старался дистанцироваться от украинской и иранской тем, считая их малоперспективными с точки зрения публичных рейтингов, но карьерные амбиции заставили его вернуться к повестке.
У него есть очевидные амбиции развиваться в политике и в эпоху после (президента США Дональда) Трампаподчеркнул Дудаков
Ранее Рубио заявил, что Вашингтон и европейские страны придерживаются общих целей в вопросе Украины.