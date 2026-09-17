Епархия Армении и Трамп помолились в Белом Доме за процветание Армении и США

Духовные лидеры Армении помолились вместе с Трампом в Вашингтоне Епархия Армении и Трамп помолились в Белом Доме за процветание Армении и США

Москва17 сен Вести.Главы действующих в США армянских епархий встретились с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и прочитали совместную молитву, сообщила пресс-служба посольства Армении в Вашингтоне.

Посольство Армении в сотрудничестве с офисом по делам веры Белого дома инициировало встречу, в рамках которой армянские духовные лидеры в США и посол Нарек Мкртчян провели встречу с президентом Дональдом Трампом говорится в сообщении

Армянские духовные лидеры вознесли коллективную молитву и испросили Божьего благословения для благополучия и будущего народов Армении и США, а также дружбы между двумя странами, отметили в пресс-службе.

Отмечается, что участники обменялись мнениями об отношениях Еревана и Вашингтона, христианско-цивилизационных связях двух народов, религиозных свободах и усилиях по установлению мира и стабильности. Была подчеркнута важность укрепления взаимопонимания между народами и особая роль веры и духовных ценностей в этом процессе.

Ранее сообщалось, что МИД Армении и Госдеп США запустили в социальных сетях официальную страницу проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).