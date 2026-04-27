Москва27 апр Вести.Несмотря на наличие в Государственной думе (ГД) разных политических фракций, при решении важных вопросов все концентрируют внимание на этих темах. Об этом ИС "Вести" заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он охарактеризовал нынешнюю нижнюю палату парламента как Дума "народного единства".

Все объединяются. Это очень важно. И ... последнее решение это четко показало. Даже когда думцы рассматривали бюджет. У нас по бюджету было разное очень голосование, отдельные фракции не поддерживали принципиально. Последний вот год и по налоговому вопросу, и по бюджетным вопросам не было тех, кто голосовал против. Это дорого стоит, потому что в сложные моменты депутаты и парламентарии объединяются. Это очень важно сказал Силуанов

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметила, что жизнь подтвердила правильность принципов парламентаризма.