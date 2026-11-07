Во Франции автобус врезался в дерево, два человека погибли и более 20 пострадали

Два человека погибли в результате столкновения автобуса с деревом во Франции Во Франции автобус врезался в дерево, два человека погибли и более 20 пострадали

Москва7 ноя Вести.Два человека стали жертвами ДТП с участием междугороднего автобуса во французском департаменте Эн. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В результате аварии междугороднего автобуса в департаменте Эн погибли два человека и более 20 получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии говорится в сообщении

По предварительной информации, авария произошла по вине водителя общественного транспорта, который уснул за рулем, после чего автобус съехал с дороги и столкнулся с деревом.

Ранее три человека погибли и 28 пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Египте.