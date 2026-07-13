Москва13 июл Вести.Два человека пострадали после столкновения Газели с двумя другими автомобилями, находящимися на буксировочной сцепке. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

ДПТ произошло на внешней стороне 7-го км МКАД.

Водитель "Газели" совершил наезд на два стоящих автомобиля "Газель", которые находились на буксировочной сцепке, с последующим возгоранием (автомобиля, который совершил наезд). После чего водитель автомобиля "КИА" совершил наезд на пешехода-водителя одного из автомобилей, который вышел на проезжую часть