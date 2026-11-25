При атаке БПЛА в Брянской области пострадали два человека

Два человека пострадали в Брянской области при ударе БПЛА При атаке БПЛА в Брянской области пострадали два человека

Москва25 ноя Вести.При атаке украинских беспилотников на поселок Суземка и село Новый Ропск пострадали два человека, сообщил губернатор Брянской области Егор Ковальчук в MAX.

В поселке Суземка был ранен 78-летний местный житель, в селе Новый Ропск – 75-летний мужчина, уточнил он. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В результате удара двух украинских дронов-камикадзе по п. Суземка ранен 78-летний местный житель. … В с. Новый Ропск Климовского района ранение получил 75-летний мужчина говорится в публикации

Кроме того, в Суземке, по словам главы региона, были повреждены окна ледового дворца и три припаркованные рядом машины.

Ковальчук также сообщил, что всего за прошедшие сутки над территорией Брянской области было уничтожено 15 украинских БПЛА самолетного типа.