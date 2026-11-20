Москва20 нояВести.Два многоквартирных жилых дома в Мирном пострадали при пожаре, который произошел из-за шалости 14-летнего подростка, сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области в мессенджере МАХ.
Сообщения о возгорании в двух домах на улице Школьной поступили вечером 19 ноября.
На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции и пожарные. Была организована эвакуация жителей. Один человек – женщина 1966 года рождения – доставлена в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощьнаписали в пресс-службе
После локализации возгорания и проведенного расследования выяснилось, что причиной пожара стал поджог. Сотрудники полиции за несколько часов установили личность злоумышленника – им оказался 14-летний местный житель.
… подросток поджог колеса детских колясок, оставленных на лестничных площадках первых этажей. Услышав звук спецсигналов служебных автомобилей, он скрылся. Несовершеннолетнего задержали по месту проживанияуточнили в ведомстве
По факту возгораний проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Родителей мальчика привлекут к ответственности за неисполнение обязанностей по его воспитанию.