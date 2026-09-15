Два поврежденных во время атак ВСУ дома под Тверью переселят в декабре

Два дома в Торопце, поврежденные во время атак ВСУ, переселят в декабре Два поврежденных во время атак ВСУ дома под Тверью переселят в декабре

Москва15 сен Вести.Два дома в Торопце Тверской области, которые получили повреждения во время атак ВСУ в 2024 году, переселят в декабре, сообщил журналистам глава региона Виталий Королев, передает ТАСС.

Глава области и полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев 15 сентября посетили Торопец и Западную Двину.

Два дома №145 и № 147 должны быть переселены окончательно в декабре этого года, такое решение принято, мы контролируем ход этой работы сказал Королев

Также во время встречи с жителями наметили актуальные проблемы, часть вопросов удалось обсудить и включить в план решения.