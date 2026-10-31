Суд оштрафовал за антисанитарию два кафе на ж/д вокзале Адлера на 20 тыс. рублей

Два кафе на ж/д вокзале в Адлере оштрафованы за антисанитарию Суд оштрафовал за антисанитарию два кафе на ж/д вокзале Адлера на 20 тыс. рублей

Москва31 окт Вести.На 20 тысяч рублей оштрафовал суд в Краснодаре владельцев двух кафе на железнодорожном вокзале в Адлере за антисанитарию и нарушение регламентов о безопасности пищевой продукции, передает РИА Новости.

Как говорится в материалах дела, проверка, проведенная транспортной прокуратурой совместно со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии, установила, что в кафе на привокзальной площади хранятся продукты без упаковки производителя, без ярлыков, содержащих информацию о наименовании, производителе, дате производства и сроке годности.

Суд по заявлению прокуратуры привлек владельцев обоих кафе к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей говорится в сообщении

Кроме того, куриное яйцо хранилось в производственном цехе с нарушением условий хранения, а само помещение "находится в неудовлетворительном санитарном состоянии".

В другом кафе, расположенном на 5 этаже вокзала, отсутствует информация о сроках годности и условиях хранения продукции, холодильник и холодильные витрины для напитков в помещении раздачи готовой продукции не обеспечены термометрами, а емкость для отходов без крышки, установила проверка.

Кроме того, в этих двух точках общепита были выявлены нарушения, связанные с обязательными прививками.