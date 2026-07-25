В Белгородской области дроны ВСУ ранили мирных жителей и бойца "Орлана"

Два мирных жителя и боец "Орлана" ранены при ударах БПЛА в Белгородской области В Белгородской области дроны ВСУ ранили мирных жителей и бойца "Орлана"

Москва25 июл Вести.Три человека получили ранения в результате ударов украинских дронов в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Автомобиль был атакован на дороге Варваровка – Октябрьский, при попадании FPV-дрона ВСУ пострадали два человека.

У одного мужчины осколочные ранения волосистой части головы, у другого – осколочное ранение голени говорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX

Медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр.

Кроме того, при взрыве боевой части беспилотника в поселке Октябрьский осколок попал в ногу бойцу подразделения "Орлана". Получивший ранение силовик будет лечиться амбулаторно.