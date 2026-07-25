Москва25 июлВести.Три человека получили ранения в результате ударов украинских дронов в Белгородской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
Автомобиль был атакован на дороге Варваровка – Октябрьский, при попадании FPV-дрона ВСУ пострадали два человека.
У одного мужчины осколочные ранения волосистой части головы, у другого – осколочное ранение голениговорится в публикации оперштаба Белгородской области в MAX
Медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр.
Кроме того, при взрыве боевой части беспилотника в поселке Октябрьский осколок попал в ногу бойцу подразделения "Орлана". Получивший ранение силовик будет лечиться амбулаторно.