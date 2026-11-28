Москва28 нояВести.Украинские FPV-дроны атаковали Белгородскую область, пострадали два человека. Об этом оперштаб региона сообщил в MAX.
По данным ведомства, мужчины получили акубаротравмы.
В городе Шебекино FPV-дрон атаковал "Газель". Бригада скорой доставила двоих мужчин в Шебекинскую ЦРБ, где у них диагностированы акубаротравмы. После оказания помощи отпущены домойговорится в сообщении
Машина была повреждена. Также из-за удара БПЛА разбились окна квартиры в многоэтажке. От детонации второго дрона загорелся автомобиль.