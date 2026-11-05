В Пятигорске два пешехода пострадали при столкновении автомобилей

Два пешехода получили травмы при столкновении двух автомобилей в Пятигорске В Пятигорске два пешехода пострадали при столкновении автомобилей

Москва5 ноя Вести.В Пятигорске после столкновения двух легковых автомобилей пострадали пешеходы 17 и 18 лет. Один из молодых людей попал в реанимацию, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

По предварительной информации, 5 ноября около 14 часов водитель за рулем "Тойоты" двигался по улице Ермолова и на перекрестке не пропустил автомобиль "Мерседес", который ехал по главной дороге. Автомобили столкнулись.

После удара автомобиль "Тойота" выехал на пешеходный переход, где совершил наезд на двух пешеходов в возрасте 17 и 18 лет. В результате происшествия 18-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Пятигорской городской больницы говорится в сообщении

Автоинспекторы выяснили, что "Тойотой" управлял 56-летний житель Астраханской области. Экспертиза установит, был ли водитель трезв в момент ДТП. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.