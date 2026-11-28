В Луганске начали работу два пункта обогрева после удара ВСУ

Два пункта обогрева запустили в Луганске после удара ВСУ В Луганске начали работу два пункта обогрева после удара ВСУ

Москва28 ноя Вести.Власти Луганска запустили работу двух пунктов обогрева после удара ВСУ, сообщили в администрации

города в MAX.

Оба пункта работают в восточной части столицы ЛНР, которую ранее атаковали боевики ВСУ.

Администрация Луганска информирует, что в случае необходимости обогрева можно обратиться по адресам квартал Волкова, 1 а, квартал Солнечный, 16 сказано в сообщении

Ранее глава субъекта Леонид Пасечник сообщил, что в разгар субботнего вечера украинские беспилотники атаковали местность около торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов в восточной части Луганска.

По предварительным данным, в результате три человека погибли, еще трое получили ранения, среди них есть несовершеннолетние.