Москва28 нояВести.Власти Луганска запустили работу двух пунктов обогрева после удара ВСУ, сообщили в администрации
города в MAX.
Оба пункта работают в восточной части столицы ЛНР, которую ранее атаковали боевики ВСУ.
Администрация Луганска информирует, что в случае необходимости обогрева можно обратиться по адресам квартал Волкова, 1 а, квартал Солнечный, 16сказано в сообщении
Ранее глава субъекта Леонид Пасечник сообщил, что в разгар субботнего вечера украинские беспилотники атаковали местность около торгового центра, кафе и пункта выдачи заказов в восточной части Луганска.
По предварительным данным, в результате три человека погибли, еще трое получили ранения, среди них есть несовершеннолетние.