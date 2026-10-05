В Коми возбуждено дело после гибели двух жильцов загоревшейся квартиры

Два жителя Коми скончались от полученных ожогов при пожаре в жилом доме В Коми возбуждено дело после гибели двух жильцов загоревшейся квартиры

Москва5 окт Вести.В поселке городского типа Нижний Одес Республики Коми в результате пожара в квартире многоквартирного дома погибли два местных жителя. Об этом сообщает республиканский СК.

Инцидент произошел 23 сентября в доме по улице Ленина. По информации следствия, причиной пожара стала утечка бытового газа.

От полученных в результате пожара телесных повреждений в виде ожогов скончались мужчина и женщина, проживавшие в квартире говорится в сообщении ведомства

Также отравление продуктами горения и ожог верхних дыхательных путей получила их соседка. Она прошла лечение в больнице и уже выписана.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ – "Причинение смерти по неосторожности".