Один человек погиб, 12 эвакуированы из горящего двухэтажного дома в Евме Коми

Тело погибшего обнаружено при тушении пожара в жилом доме в Коми Один человек погиб, 12 эвакуированы из горящего двухэтажного дома в Евме Коми

Москва28 сен Вести.Тело погибшего обнаружено при ликвидации возгорания в двухэтажном многоквартирном доме в городе Евма, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми в мессенджере МАХ.

Сообщение о возгорании кровли дома, расположенного на улице Вымской Евмы, поступило в ночь на 28 сентября. К моменту прибытия пожарных кровля горела по всей площади здания.

В ходе тушения пожара обнаружен погибший. Из здания эвакуированы 12 человек написали в пресс-службе

Там также уточнили, что в тушении задействованы подразделения Княжпогостского пожарно-спасательного гарнизона.