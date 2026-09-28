Москва28 сенВести.Тело погибшего обнаружено при ликвидации возгорания в двухэтажном многоквартирном доме в городе Евма, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Коми в мессенджере МАХ.
Сообщение о возгорании кровли дома, расположенного на улице Вымской Евмы, поступило в ночь на 28 сентября. К моменту прибытия пожарных кровля горела по всей площади здания.
В ходе тушения пожара обнаружен погибший. Из здания эвакуированы 12 человекнаписали в пресс-службе
Там также уточнили, что в тушении задействованы подразделения Княжпогостского пожарно-спасательного гарнизона.