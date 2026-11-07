Два жителя ЛНР ранены в результате атак украинских боевиков

Два жителя ЛНР пострадали от украинских атак Два жителя ЛНР ранены в результате атак украинских боевиков

Москва7 ноя Вести.Два мирных жителя ЛНР получили ранения в результате атак украинских боевиков. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.

В Лисичанске вражеский БПЛА нанес удар в районе железнодорожного переезда, ранен 41-летний мужчина. В Кременском муниципальном округе неонацисты атаковали придомовую территорию, ранения получил 42-летний мужчина написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Силами противовоздушной обороны (ПВО) и мобильно-огневыми группами (МОГ) над территорией ЛНР было сбито около 100 воздушных целей.