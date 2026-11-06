Две новые должности введены для замминистра обороны РФ

Две новые должности появились в структуре Минобороны РФ Две новые должности введены для замминистра обороны РФ

Москва6 ноя Вести.Должности начальника вооружения ВС РФ - замминистра и начальника тыла ВС РФ - замминистра введены для заместителей главы Минобороны России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Из текста документа следует, что среди 12 заместителей министра обороны, помимо двух первых заместителей, статс-секретаря - замглавы МО, замминистра - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, замминистра - руководителя аппарата Минобороны, теперь есть должности начальника вооружения ВС РФ - замминистра и начальника тыла ВС РФ - замминистра.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

На данный момент пост начальника Генштаба ВС РФ - первого замглавы МО РФ занимает Валерий Герасимов, первого замминистра обороны - Леонид Горнин, статс-секретаря - замглавы Минобороны - Анна Цивилева, замминистра обороны - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ - Виктор Горемыкин, замминистра обороны - руководителя аппарата МО - Виталий Шулика.