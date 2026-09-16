Москва16 сенВести.На трассе М-1 "Беларусь" восстановлено движение, ограниченное из-за крупного пожара на строительном рынке в подмосковном Одинцово, передает ТАСС.
Пожар разгорелся днем 16 сентября, в среду. Участок на Минском шоссе был перекрыт в обе стороны в 15.50.
Движение по М-1 "Беларусь" в районе деревни Наро-Осаново восстановлено в 17.10. Рисков для дорожной инфраструктуры нетприводит агентство данные госкомпании "Автодор"
Пожарные расчеты продолжают работу на месте ЧП. По последним данным, огонь удалось локализовать на площади в 2,4 тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.