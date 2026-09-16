В районе крупного пожара в Подмосковье восстановили движение по Минскому шоссе

Движение по Минскому шоссе в районе пожара в Одинцово восстановлено В районе крупного пожара в Подмосковье восстановили движение по Минскому шоссе

Москва16 сен Вести.На трассе М-1 "Беларусь" восстановлено движение, ограниченное из-за крупного пожара на строительном рынке в подмосковном Одинцово, передает ТАСС.

Пожар разгорелся днем 16 сентября, в среду. Участок на Минском шоссе был перекрыт в обе стороны в 15.50.

Движение по М-1 "Беларусь" в районе деревни Наро-Осаново восстановлено в 17.10. Рисков для дорожной инфраструктуры нет приводит агентство данные госкомпании "Автодор"

Пожарные расчеты продолжают работу на месте ЧП. По последним данным, огонь удалось локализовать на площади в 2,4 тысячи квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет.