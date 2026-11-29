Движение поездов между Бельгией и Францией приостановили из-за человека на путях

Движение высокоскоростных поездов между Бельгией и Францией приостановили Движение поездов между Бельгией и Францией приостановили из-за человека на путях

Москва29 ноя Вести.Человек попал под высокоскоростной поезд Eurostar в бельгийской коммуне Лез-ан-Эно. Это происшествие привело к приостановке движения на линии между Бельгией и Францией, сообщило агентство Belga со ссылкой на оператора железнодорожной сети Бельгии Infrabel.

Высокоскоростной поезд, как отмечается, следовал в Лондон.

Движение поездов полностью приостановлено в обе стороны на высокоскоростной линии между Брюсселем и французской границей на неопределенный срок приводит сообщение газета Soir

Местных жителей призвали учитывать ограничения движения при планировании поездок.