Москва29 нояВести.Человек попал под высокоскоростной поезд Eurostar в бельгийской коммуне Лез-ан-Эно. Это происшествие привело к приостановке движения на линии между Бельгией и Францией, сообщило агентство Belga со ссылкой на оператора железнодорожной сети Бельгии Infrabel.
Высокоскоростной поезд, как отмечается, следовал в Лондон.
Движение поездов полностью приостановлено в обе стороны на высокоскоростной линии между Брюсселем и французской границей на неопределенный срокприводит сообщение газета Soir
Местных жителей призвали учитывать ограничения движения при планировании поездок.