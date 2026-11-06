Двоих кубинцев оштрафовали за запуск БПЛА в Подмосковье

Двое кубинцев пытались запустить БПЛА в Подмосковье Двоих кубинцев оштрафовали за запуск БПЛА в Подмосковье

Москва6 ноя Вести.В Московской области задержали двоих иностранцев, которые пытались запустить беспилотник, их оштрафовали, пишет MK.RU.

По данным издания, инцидент произошел у деревни Кузнецово Дальнее.

Полицейский патруль заметил иностранцев, которые запускали БПЛА. На требование прекратить использование беспилотного аппарата мужчины не отреагировали – в результате беспилотник улетел в сторону леса сказано в публикации

Нарушителей задержали, ими оказались граждане Кубы. По решению Дмитровского городского суда, они были оштрафованы на 2 тысячи рублей.