Москва6 нояВести.В Московской области задержали двоих иностранцев, которые пытались запустить беспилотник, их оштрафовали, пишет MK.RU.
По данным издания, инцидент произошел у деревни Кузнецово Дальнее.
Полицейский патруль заметил иностранцев, которые запускали БПЛА. На требование прекратить использование беспилотного аппарата мужчины не отреагировали – в результате беспилотник улетел в сторону лесасказано в публикации
Нарушителей задержали, ими оказались граждане Кубы. По решению Дмитровского городского суда, они были оштрафованы на 2 тысячи рублей.