Двое туристов застряли на Никольской сопке в центре Петропавловска-Камчатского Помощь спасателей понадобилась туристам, застрявшим на сопке в столице Камчатки

Москва29 июл Вести.Двое гостей Петропавловска-Камчатского не смогли самостоятельно спуститься с Никольской сопки в центре города и вызвали спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.

Информация о том, что двум молодым людям требуется помощь в спуске, поступила в службу спасения вечером в среду, 29 июля.

Прибыв на место, спасатели оперативно обнаружили молодых людей и с помощью альпинистского снаряжения по очереди подняли "скалолазов" на вершину сопки написали в пресс-службе

В ведомстве также предупредили об опасности Никольской сопки: кажется, что подняться на нее легко, однако ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней. Кроме того, под самым верхом есть непроходимые места.