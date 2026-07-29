Москва29 июлВести.Двое гостей Петропавловска-Камчатского не смогли самостоятельно спуститься с Никольской сопки в центре города и вызвали спасателей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в мессенджере МАХ.
Информация о том, что двум молодым людям требуется помощь в спуске, поступила в службу спасения вечером в среду, 29 июля.
Прибыв на место, спасатели оперативно обнаружили молодых людей и с помощью альпинистского снаряжения по очереди подняли "скалолазов" на вершину сопкинаписали в пресс-службе
В ведомстве также предупредили об опасности Никольской сопки: кажется, что подняться на нее легко, однако ближе к вершине склон превращается в груду сыпучих камней. Кроме того, под самым верхом есть непроходимые места.