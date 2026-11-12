Москва12 нояВести.Двое гвардейцев роты почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила газета Le Parisien.
По данным издания, инцидент произошел во время визита в резиденцию главы французского государства президента Словакии Петера Пеллегрини.
Один из военнослужащих опустил меч, потерял равновесие и упал. Французский лидер вместе с несколькими людьми, находившимися поблизости, поспешил помочь гвардейцу. Спустя некоторое время сознание потерял другой военнослужащий караульной службы.
В материале Le Parisien приводится реплика человека, который снял на камеру момент инцидента: "Что, черт возьми, происходит?"
Обоих гвардейцев эвакуировали сотрудники резиденции. Информация о состоянии их здоровья не уточняется.
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