Parisien: два гвардейца Елисейского дворца потеряли сознание рядом с Макроном

Двое военных почетного караула Франции упали в обморок перед Макроном Parisien: два гвардейца Елисейского дворца потеряли сознание рядом с Макроном

Москва12 ноя Вести.Двое гвардейцев роты почетного караула Елисейского дворца потеряли сознание в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила газета Le Parisien.

По данным издания, инцидент произошел во время визита в резиденцию главы французского государства президента Словакии Петера Пеллегрини.

Один из военнослужащих опустил меч, потерял равновесие и упал. Французский лидер вместе с несколькими людьми, находившимися поблизости, поспешил помочь гвардейцу. Спустя некоторое время сознание потерял другой военнослужащий караульной службы.

В материале Le Parisien приводится реплика человека, который снял на камеру момент инцидента: "Что, черт возьми, происходит?"

Обоих гвардейцев эвакуировали сотрудники резиденции. Информация о состоянии их здоровья не уточняется.

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