Двое мирных жителей ЛНР погибли после сброса взрывного устройства ВСУ на трассу

Двое жителей ЛНР погибли после сброса взрывного устройства ВСУ на трассу Двое мирных жителей ЛНР погибли после сброса взрывного устройства ВСУ на трассу

Москва20 июн Вести.Украинские боевики сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги ЛНР в сторону Ростовской области, в результате вражеской агрессии погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли. Приношу соболезнования родным и близким погибших написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что в выходные дни по указанной трассе движется большое количество транспорта, а люди едут на отдых.

В настоящее время на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ.