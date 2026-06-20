Москва20 июнВести.Украинские боевики сбросили взрывоопасные устройства на одном из оживленных участков автодороги ЛНР в сторону Ростовской области, в результате вражеской агрессии погибли двое мирных жителей. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Один из жителей обнаружил подозрительный предмет и попытался самостоятельно убрать его. В результате произошел взрыв. К несчастью, два человека погибли. Приношу соболезнования родным и близким погибшихнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Отмечается, что в выходные дни по указанной трассе движется большое количество транспорта, а люди едут на отдых.
В настоящее время на трассе Е-50 в направлении пункта пропуска "Должанский", между поселком Должанский и городом Ровеньки, ограничено движение автотранспорта до завершения инженерно-саперных работ.