Москва5 октВести.Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры в отношении военнослужащих "Азова" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Сергея Кривошеева и Александра Куранова. Об этом стало известно из сообщения СКР.
Обоим вменяется прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и в участии в террористическом сообществе.
Двум членам запрещенного в России националистического полка "Азов" вынесены приговоры за преступления террористического характераговорится в публикации Следкома
Кривошееву назначено наказание в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, Куранову – 20 лет. Обоим предстоит отбывать наказания в исправительной колонии строгого режима.