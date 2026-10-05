Суд приговорил двух членов "Азова" к 19,5 и 20 годам колонии за терроризм

Двух членов "Азова" осудили на 19,5 и 20 лет лишения свободы за терроризм Суд приговорил двух членов "Азова" к 19,5 и 20 годам колонии за терроризм

Москва5 окт Вести.Южный окружной военный суд вынес обвинительные приговоры в отношении военнослужащих "Азова" (террористическая организация, запрещенная в РФ) Сергея Кривошеева и Александра Куранова. Об этом стало известно из сообщения СКР.

Обоим вменяется прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и в участии в террористическом сообществе.

Двум членам запрещенного в России националистического полка "Азов" вынесены приговоры за преступления террористического характера говорится в публикации Следкома

Кривошееву назначено наказание в виде 19 лет и 6 месяцев лишения свободы, Куранову – 20 лет. Обоим предстоит отбывать наказания в исправительной колонии строгого режима.