Москва27 ноя Вести.Единственным сценарием завершения украинского конфликта является вывод войск Украины с территории Донбасса и отказ Киева от вступления в НАТО. Об этом "Газете.Ru" заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров, комментируя заявление представителя США Джареда Кушнера о возможных путях урегулирования.

Ранее Кушнер отмечал, что конфликт можно либо заморозить, либо добиться отказа Киева от вступления в НАТО в обмен на Донбасс. По словам сенатора, для России существует только один приемлемый сценарий.

Я думаю, есть третий вариант, самый главный. Для нас он один. Украина должна покинуть территорию Донбасса без каких-либо предварительных условий, а дальше начинаются переговоры по ее невступлению в НАТО и запрещению на ввод любых иностранных войск на территорию Украины приводит издание слова Джабарова

Как отметил сенатор, это "единственный вариант", если Украина "хочет выжить как государство, иначе Украина потеряет свою государственность".

Кушнер также упоминал, что Вашингтон в частном порядке обсуждает с Москвой "множество идей", но среди них лидируют именно два вышеупомянутых решения. Также он отмечал, что главным тупиком в урегулировании на Украине является территориальный вопрос.