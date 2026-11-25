Джабаров уличил Канаду в лицемерии из-за запрета на въезд для сборной России Джабаров: недопуск спортсменов РФ в Канаду при участии россиян в НХЛ – лицемерие

Москва25 ноя Вести.В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) играет много россиян, и им без проблем дают визы, а сборной России – нет. Это лицемерие Канады, заявил в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

По его словам, рано или поздно Канаде такое поведение "аукнется".

Канадцы - лицемеры в высшей степени. В Национальной хоккейной лиге играет очень много русских, российских граждан, спокойно играют, и визы им дают. А чтобы сборная приехала - они не хотят пускать в свои страны наших представителей. Я думаю, рано или поздно это им аукнется сказал Джабаров

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что РФ намерена подать в суд на Международную федерацию хоккея (IIHF) из-за решения не допускать сборную России к молодежному чемпионату мира.