Москва1 ноя Вести.Народный артист России Игорь Бутман отметил 65-летие юбилейным гала-концертом в БКЗ "Октябрьский", сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в мессенджере МАХ.

Он подарил советскому и российскому зрителю уникальный Московский джазовый оркестр и стал настоящим амбассадором этого музыкального направления. За десятилетия творческой деятельности Игорь Михайлович выступал в 50 странах мира и сотрудничал с сотнями ведущих музыкальных коллективов и исполнителей… От всей души желаю маэстро Бутману крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и новых блестящих проектов написал глава города

Губернатор вручил Бутману почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом" за выдающиеся заслуги в развитии культуры и искусства и многолетний добросовестный труд, сообщил ТАСС со ссылкой на правительство города. Беглов также поблагодарил саксофониста за выбор Санкт-Петербурга в качестве места проведения юбилейного вечера.

Композитор и продюсер также получил поздравления от коллег, зрителей и друзей.