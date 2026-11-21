Москва21 ноя Вести.Сербскому режиссеру фильма "12 дней в России" Милану Янковичу удалось отразить в своей кинокартине реальное отношение простого человека к России.

Таким мнением с ИС "Вести" поделился председатель медиаконгресса "Содружество журналистов" Ашот Джазоян.

Он назвал балканского режиссера талантливым человеком.

Самое важное, он талантливый человек. И он искренне полюбил Россию. И он передал вот это свое искреннее, реальное отношение к России простого обычного человека - от Владивостока до Пскова. И это ему удалось