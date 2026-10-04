Москва4 окт Вести.Люди в России отличаются добротой и отзывчивостью. Такое мнение выразил в интервью ИС "Вести" член Международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", основатель KVI Holdings Рашид Язами.

Также он отметил, что посетил форум "Открытый диалог" в Москве. Это было "потрясающе организованное мероприятие", добавил Язами. А в Санкт-Петербурге ему удалось побывать в музее Ф.М. Достоевского.

В молодости я прочитал много романов этого писателя. В Москве и в Татарстане меня окружали очень приятные люди. В Татарстане, где живет много мусульман, мне было очень интересно посмотреть на мечети и местную культуру, попробовать местную кухню. Там живут очень добрые люди. И в целом люди в России отличаются своей добротой. Мне очень жаль, что в некоторых странах мира сложилось неверное представление о россиянах. Вы ведь очень милые. Если иностранец где-то заблудился, то ему обязательно помогут. Если у вас нет денег, за вас заплатят. Это очень приятно рассказал он

Предприниматель призвал чаще приезжать в Россию.

Из Касабланки есть прямые авиарейсы в Москву и Санкт-Петербург. Так что я рад, что отношения между Марокко и Россией очень хорошие отметил Язами

Между тем, в России стартовали активные продажи туров по стране на Новый год.