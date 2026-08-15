В Подмосковье открылась "Верблюжья почта", через нее отправят письмо Путину

Единственная в мире "Верблюжья почта" отправит Путину символический конверт В Подмосковье открылась "Верблюжья почта", через нее отправят письмо Путину

Москва15 авг Вести.В Московской области открылась реконструкция единственной в мире "Верблюжьей почты". Через нее будет отправлено письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.

Роль почтальона исполнит двугорбый верблюд по имени Алтай.

Мы как дань уважения поприветствуем Владимира Владимировича таким образом, отправим почтовый конверт, где есть штампик, что сегодня состоялась почтовая реконструкция приводит агентство слова автора "Верблюжьей почты" Валерия Сушкова

По его словам, идея родилась на фоне интереса президента к коллекционированию почтовых марок.