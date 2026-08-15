Москва15 авгВести.В Московской области открылась реконструкция единственной в мире "Верблюжьей почты". Через нее будет отправлено письмо президенту РФ Владимиру Путину, сообщает РИА Новости.
Роль почтальона исполнит двугорбый верблюд по имени Алтай.
Мы как дань уважения поприветствуем Владимира Владимировича таким образом, отправим почтовый конверт, где есть штампик, что сегодня состоялась почтовая реконструкцияприводит агентство слова автора "Верблюжьей почты" Валерия Сушкова
По его словам, идея родилась на фоне интереса президента к коллекционированию почтовых марок.