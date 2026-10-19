Экипажи корабельных вертолетов Балтфлота провели учения в Балтийском море Вертолеты Балтфлота отработали посадку на палубу корабля в Балтийском море

Москва19 окт Вести.В акватории Балтийского моря прошли учения: экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отработали посадку на палубу корабля "Стойкий". Об этом сообщила пресс-служба флота, передает "Интерфакс".

За время проведения учения летчиками корабельных вертолетов совершено около 10 посадок на корабль в дрейфе и на ходу, часть из которых — в темное время суток говорится в сообщении

Во время тренировки экипаж корабля и летный состав тщательно отработали слаженные действия.

Отмечается, что моряки и летчики должны уметь выполнять поставленные задачи в составе единого тактического замысла.

Кроме того, посадки на корабль считаются наиболее сложным видом подготовки летного состава морской авиации. В пресс-службе Балтфлота рассказали, что сначала летчики отрабатывают аэродромные полеты, затем маршрутные и только после этого допускаются к выполнению посадок на палубу.

Также во время учебной тренировки летчики отработали тактические приемы поиска и слежения за подводными лодками условного противника.