Корабли Северного флота отразили атаку условного противника в Арктике Корабли СФ входе учений отработали защиту военных объектов в Арктике

Москва22 окт Вести.Корабли Северного флота провели учения, в ходе которых отразили атаку условного противника на российские военные объекты в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба флота.

Отряд боевых кораблей Северного флота провел учение с тактической группой Северного флота по защите объектов военной инфраструктуры Российской Федерации в Арктике. По легенде тренировки отряд боевых кораблей условного противника готовился к захвату военных объектов на острове Земля Александры говорится в сообщении пресс-службы

В ходе маневров дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион" на архипелаге Земля Франца-Иосифа прибыл в позиционный район, где комплекс был подготовлен к боевому применению и произведены электронные пуски ракет по кораблям условного противника, находившимся на расстоянии 350 километров.

Согласно легенде, часть десанта противника высадилась на остров Земля Александры. Там ее атаку отразила антитеррористическая группа, доставленная вертолетом Ка-29 с борта патрульного корабля "Иван Папанин". Военнослужащие также отработали противодействие беспилотникам.

В пресс-службе отметили, что учения проводились с учетом опыта СВО. Маневры проходили в сложных погодных условиях – шел снег, скорость ветра доходила до 30 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что российские и индийские морпехи в рамках совместных учений отработали охоту на беспилотники условного противника, а также освобождение захваченного пиратами судна.