Экономист Брюханов заявил, что отказ от мелких радостей не помогает накопить Экономист Брюханов: отказ от мелких радостей не помогает накопить

Москва15 ноя Вести.Отказ от мелких радостей не помогает накопить, так как оказывает на личный бюджет лишь небольшой эффект. Об этом заявил кандидат экономических наук Михаил Брюханов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, искать резерв необходимо в крупных статьях расходов.

Экономия на мелочах почти не меняет финансовое положение​​​. Можно год отказывать себе в недорогих покупках и сэкономить меньше, чем принесет, например, рефинансирование дорогого кредита или пересмотр одного крупного договора сказал Брюханов

Эксперт подчеркнул, что, если человек тратит на кофе около 300 рублей в день, за месяц выходит примерно 9 тысяч рублей, за год – около 110 тысяч, что не сопоставимо с тратами на жилье, транспорт, обслуживание кредитов, страховку и регулярные подписки. Для более эффективной экономии Брюханов посоветовал сформировать финансовую подушку на три- шесть месяцев обязательных расходов, после чего необходимо автоматизировать накопления.

12 ноября экономист, основатель ООО "Капитал" Рамиль Хакимзянов заявил, что банковские депозиты подходят для хранения личных сбережений, которые могут потребоваться в любой момент, а приобретение недвижимости можно рассмотреть как способ формирования долгосрочного накопления.