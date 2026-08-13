Москва13 авг Вести.Ориентировочная стоимость Великобритании для американского бизнесмена Илона Маска, интересовавшегося покупкой королевства, составит порядка 13–15 трлн фунтов стерлингов (около 18–20 трлн долларов). Речь идет о нижней границе, без учета множества факторов.

Такие цифры привел профессор факультета экономики Шеффилдского университета Бинсон Ван. В разговоре с РИА Новости он сообщил, что его оценка основана на чистом национальном богатстве Великобритании, составляющем примерно 13,3 трлн фунтов стерлингов за 2025 год.

Если все же необходимо назвать число, я бы использовал цифру 13-15 триллионов фунтов стерлингов как консервативный ориентир бухгалтерских расчетов… Это следует понимать как измеримый нижний ориентир, а не как цену, за которую Великобританию действительно можно было бы купить сказал экономист

При этом в общий подсчет не входит земля, недвижимость, оборудование, инфраструктура, природные ресурсы и многие другие активы страны.

Ранее Маск прокомментировал публикацию сатирического портала Babylon Bee, в шутку поинтересовавшись, во сколько она ему обойдется.