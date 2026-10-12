Москва12 окт Вести.Экс‑бригадир "Ореховской" группировки Александр Шарапов (Шарап) погиб на Краснолиманском направлении в ДНР, сообщает SHOT.

По данным издания, 55‑летний член Ореховской ОПГ с позывным Дед, был переведен из "Шторма" в 423‑й гвардейский мотострелковый полк "Ямполь", в составе которого в конце мая ушел на боевую задачу и пропал.

Недавно родственникам прислали справку о его смерти. Тело домой пока доставить не удалось из‑за боевых действий, похорон не было сказано в сообщении

В 2001 году Шарапова объявили в международный розыск. Позднее выяснилось, что он стал отшельником и спрятал семью – гражданскую жену и шесть детей - в деревне под Суздалем. Задержать преступника, на счету которого пять доказанных убийств в составе банды, смогли лишь в 2017 году.

Как пишет издание, именно бригадир "Ореховских" организовал ликвидацию "русского киллера № 1" Саши Македонского и его девушки‑модели Светы Котовой.