Москва14 окт Вести.Западная демократия существует лишь формально, а политический курс стран Запада практически не зависит от смены власти. Об этом рассказала бывший депутат Европарламента от Италии Франческа Донато в интервью журналисту ИС "Вести" Асе Емельяновой.

И в какой-то момент я ясно осознала, что западная демократия - это всего лишь ширма. Иллюзия. В реальности никакой демократии не существует сказала она

Донато также раскритиковала западные страны за то, что они обвиняют государства Азии в авторитаризме и диктатуре из-за ограниченного числа кандидатов на выборах и регулярных побед одних и тех же политических сил.

Донато рассказала, что в Европарламенте участвовала в работе над документами и поправками, но из-за политических взглядов ей не поручали ключевые доклады.

По ее словам, некоторые депутаты соглашались продвигать готовые инициативы ради карьерного роста и затем получали руководящие посты в комиссиях. Донато считает, что похожие методы применяет и Еврокомиссия.

Также Донато заявила, что в Европе заметно расходятся позиции властей и настроения значительной части общества по вопросу отношений с Россией.