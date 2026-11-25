Москва25 ноя Вести.Ужесточение мобилизации и тяжелый социальный кризис могут привести Украину к масштабной гражданской войне. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник изданию "Абзац".

По его словам, протесты среди населения становятся неизбежными.

Я могу смоделировать, что Украина, исходя из исторического опыта, обязательно переживет гражданскую войну внутри. Претензий друг к другу море, а решить их другими путями невозможно. Гражданская война неизбежна сказал Олейник

Олейник заявил, что украинские власти сейчас пытаются узаконить проникновение полиции и сотрудников территориальных центров комплектования в квартиры граждан, чтобы выполнять планы по поиску призывников. Он считает, что происходящее усугубляется отключениями электричества, холодом и коррупцией. В совокупности эти факторы, по его оценке, способны вызвать сильный социальный взрыв, который власти уже не смогут контролировать.

Олейник также заявил, что из-за отсутствия полноценной экономики борьба за контроль может стать жесткой. При таком развитии событий, считает он, Запад прекратит поддержку, заявив об окончании войны, а Украина может оказаться разделенной на две или даже три части.

Олейник добавил, что гражданская война, по его оценке, может начаться в любой момент.