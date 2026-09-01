Москва1 сен Вести.Украинские женщины представляют самую большую угрозу для главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

В условиях военного положения у украинских женщин больше возможностей, чтобы предпринять какие-либо действия, считает он.

За любую критику в адрес украинской власти к тебе придет либо ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата), либо против тебя возбудят уголовное дело и тебя попросту отправят на кичу. Но в отношении женщин это сделать гораздо сложнее, тем более бабий бунт — это, знаете, такое себе… Как с этим бороться — непонятно: избивать их на площади не получится, а разбросать женщин по тюрьмам — это тоже не самый лучший для Зеленского вариант. Поэтому я убежден, что как раз украинские женщины представляют самую большую угрозу для украинского режима убежден он

По его словам, киевский режим предпринимает меры, направленные на минимизацию рисков протестных акций на Украине, заявляя о возможной мобилизации женского населения.

Килинкаров обратил внимание, что в период отсутствия воды и света наибольшую активность проявили женщины, участвуя в протестах. Это также доказывает, что украинки представляют угрозу с точки зрения внутренней дестабилизации государства.