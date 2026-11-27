Москва27 ноя Вести.Бывший директор некоммерческого партнерства "Викимедиа Ру" Станислав Козловский исключен из реестра иноагентов. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.

В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен С.А. Козловский говорится в сообщении

Козловский был признан иноагентом 2 февраля 2024 года. В марте 2024 года этот статус получило само "Викимедиа Ру". В феврале 2025 года организация официально была ликвидирована, в связи с чем в марте того же года ее исключили из реестра иноагентов.

НП "Викимедиа Ру" было создано в 2008 году участниками русской версии "Википедии". В декабре 2023 года организация прекратила свою деятельность.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура РФ направила предупреждение компании-владельцу "Википедии" Wikimedia Foundation о возможности признания нежелательной ее деятельности на территории России.