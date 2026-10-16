"Это интересно": экс-глава МИД Австрии о впечатлении от двух фильмов "Брат"

Экс-глава МИД Австрии рассказала о впечатлениях после просмотра фильмов "Брат" "Это интересно": экс-глава МИД Австрии о впечатлении от двух фильмов "Брат"

Москва16 окт Вести.Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что считает фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2" очень интересными. Соответствующее заявление она сделала на полях Международного форума "Российская энергетическая неделя".

Да, я смотрела. "Брат" и "Брат 2" – это очень интересно сказала бывший дипломат

Кнайсль также отметила, что считает две картины обязательными к просмотру.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 14 по 16 октября. На мероприятии обсуждают развитие топливно-энергетического комплекса, межрегиональное взаимодействие и налаживание международных связей в области энергетики.