Москва16 октВести.Экс-глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала РИА Новости, что считает фильмы Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2" очень интересными. Соответствующее заявление она сделала на полях Международного форума "Российская энергетическая неделя".
Да, я смотрела. "Брат" и "Брат 2" – это очень интересносказала бывший дипломат
Кнайсль также отметила, что считает две картины обязательными к просмотру.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 14 по 16 октября. На мероприятии обсуждают развитие топливно-энергетического комплекса, межрегиональное взаимодействие и налаживание международных связей в области энергетики.