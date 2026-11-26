Москва26 ноя Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова пригласила бывшего министра иностранных дел Австрии, профессора СПбГУ Карин Кнайсль принять участие в создании Всемирного объединения правозащитников. Об этом Лантратова сообщила в своем канале в MAX.

По ее словам, встреча с Кнайсль и проректором университета Виктором Титовым прошла в Доме прав человека. Лантратова отметила, что разговор получился теплым и откровенным.

Пригласила Карин к участию в создании Всемирного объединения правозащитников. Это предложение получило широкую поддержку на Международном форуме омбудсменов. Мы хотим, чтобы правозащитники работали сообща и без двойных стандартов. написала Лантратова

Ранее Кнайсль в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявила, что санкционная политика Европы фактически привела к блокаде собственной промышленности. По ее словам, компании вынуждены тратить значительную часть времени не на развитие, а на проверку соответствия действующим санкционным ограничениям.