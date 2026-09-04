Куликов рассказал о взятках, которые ему предлагали в годы работы главой МВД

Экс-глава МВД рассказал о взятке, которую ему предлагали на министерском посту Куликов рассказал о взятках, которые ему предлагали в годы работы главой МВД

Москва4 сен Вести.Бывший глава МВД Анатолий Куликов рассказал ИС "Вести", что в бытность министром ему предлагали в качестве взятки золотую полукилограммовую медаль.

Генерал армии в настоящее время возглавляет Клуб военачальников РФ. 4 сентября он отмечает 80-летний юбилей.

"Вот вам отчеканена медаль из золота, здесь полкило. Такая медаль есть только у Бориса Николаевича. Мы вам ее хотим вручить". Я говорю: "Это дача взятки. Вы тоже будете сидеть, до свидания" вспоминает Куликов

Первый в истории современной России военный, дослужившийся до должности вице-премьера, признался, что воплотил детскую мечту.

Я мечтал с детства стать офицером, непременно командиром. И мне это удалось сказал он

Куликов участвовал в разоружении террористического подполья на Северном Кавказе, в 1995 году командовал Объединенной группировкой федеральных сил в Чеченской Республике. После Чечни он возглавил МВД РФ, где первым делом начал бороться с коррупцией.