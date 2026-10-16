Москва16 окт Вести.Экс-глава службы протокола Кремля Владимир Шевченко сообщил ИС "Вести" о нарушениях главой киевского режима Владимиром Зеленским дипломатического протокола.

Сегодня я наблюдаю за украинским господином. Он без всякого протокола, неизвестно как одет. Он летает туда-сюда. Он уже несколько тысяч раз был в Америке, по десять раз бывал в Европе, он там просиживает. Такого не бывает… Я не представляю встречи, чтобы прибегал представитель, которого ждут, бегал как мальчишка, целовался с одним, со вторым, обнимался. Это что-то из ряда вон выходящее возмутился Шевченко

Он пояснил, что визиты должны быть обговорены предварительно и тщательно подготовлены, на некоторые приготовления уходят годы. Шевченко привел в пример первую встречу генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и 40-го президента США Рональда Рейгана в Женеве в 1985 году.

Не ставить в известность, в тяжелое положение своего визави не допускалось. Встреч было масса. Я никогда не забуду первую встречу Михаила Сергеевича Горбачева в Женеве с Рейганом. Вот это напряжение… Она готовилась и мной, и с их стороны. Мы приезжали по два-три раза: где будут стоять, где будут сидеть, куда пойдем гулять, как будут поставлены флаги, кто кого встречает… Такие тонкости всегда были. Сейчас можно с самолета — бах, и все… Но это не мелочи. Это отношение друг к другу подчеркнул Шевченко

Он также рассказал, как принимал королеву Великобритании Елизавету II в России.

Ее представители приезжали ко мне шесть раз в течение трех-четырех месяцев. То одно забыли, то второе забыли, то третье забыли… Для дам важно не попасть в один и тот же цвет. Можете себе представить? Королева выходит в красном, и все в красном? вспоминает Шевченко

Ранее украинский дизайнер Виктор Анисимов заметил, что Зеленский в 2025 году сменил свой стиль одежды. Дизайнер раскрыл причину смены стиля главы киевского режима.