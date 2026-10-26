Москва26 окт Вести.Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев потребовал признать экс-главу регионального Минздрава Владимира Дудакова утратившим доверие. Об этом сообщается на канале прокуратуры в MAX.

По данным ведомства, в предоставленных Дудаковым сведениях за 2024 год содержатся ложные данные о доходах его супруги и несовершеннолетнего ребенка. Также прокуратура проверила обстоятельства покупки министром и его супругой квартиры в Москве стоимостью 34 млн рублей. Законность средств, направленных на приобретение жилья, не была подтверждена.

В сентябре 2026 года Дудаков был освобожден от должности по собственной инициативе.

Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев обратился в Волжский районный суд Саратова с иском об изменении основания и формулировки увольнения бывшего министра на увольнение в связи с утратой доверия. Дополнительно заявлены требования о внесении соответствующих изменений в трудовую книжку и включении сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия говорится в сообщении

Ранее прокурор также предъявил иск об обращении московской квартиры экс-министра в доход государства.