Москва2 окт Вести.Прокуратура потребовала изменить формулировку увольнения экс-мэра Липецка Романа Ченцова, который в феврале покинул пост по собственному желанию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

В обращении в суд истец попросил заменить ее на "в связи с утратой доверия".

Суть требований ведомства не раскрывается. Предварительное заседание назначено на 20 октября сказано в публикации

Роман Ченцов занимал должность мэра Липецка менее двух лет и ушел с поста по семейным обстоятельствам. На посту градоначальника в июне текущего года его сменил Михаил Щербаков.