Экс-модель Playboy получила награду от Зеленского в Киево-Печерской лавре СПЖ: Зеленский в Киево-Печерской лавре вручил орден экс-моделе Playboy

Москва12 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал Киево-Печерскую лавру в качестве места для награждения бывшей модели журнала Playboy Дарьи Астафьевой. Это следует из сообщения украинского Союза православных журналистов.

В материале указано, что в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских Зеленский лично вручил украинской певице и экс-модели Playboy орден Княгини Ольги III степени​​​.

Наместница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима (Шевчик) выразила сожаление в связи с тем, что киевский режим использует древнюю православную святыню для подобных действий.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение украинских властей создать "национальный пантеон" в Киево-Печерской лавре, отметила, что таким образом Киев возводит на пьедестал приспешников Гитлера. По словам дипломата, отсутствие исторической памяти стало одним из столпов существования нынешнего киевского режима.