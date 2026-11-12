Москва12 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский выбрал Киево-Печерскую лавру в качестве места для награждения бывшей модели журнала Playboy Дарьи Астафьевой. Это следует из сообщения украинского Союза православных журналистов.
В материале указано, что в Трапезном храме святых Антония и Феодосия Печерских Зеленский лично вручил украинской певице и экс-модели Playboy орден Княгини Ольги III степени.
Наместница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря игумения Серафима (Шевчик) выразила сожаление в связи с тем, что киевский режим использует древнюю православную святыню для подобных действий.
В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение украинских властей создать "национальный пантеон" в Киево-Печерской лавре, отметила, что таким образом Киев возводит на пьедестал приспешников Гитлера. По словам дипломата, отсутствие исторической памяти стало одним из столпов существования нынешнего киевского режима.