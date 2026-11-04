Москва4 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Это высшая из трех степеней украинского ордена. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса Зеленского.

Госпожа Мелания Трамп награждается за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность сказано в указе

Кроме того, Зеленский наградил знаком отличия "Золотое сердце" советника первой леди США Марка Бекмана. Как говорится в указе, он получил награду за личный вклад в оказание гуманитарной помощи и содействие эвакуации мирных жителей с территорий, которые не контролируют украинские власти.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поблагодарил Меланию Трамп за помощь в воссоединении детей с семьями и выразил благодарность при телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По данным аппарата российского детского омбудсмена, к середине августа 2026 года при содействии жены американского президента с родственниками в России, на Украине и в третьих странах воссоединились 34 ребенка.