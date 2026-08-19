Экс-офицер СБУ Прозоров заявил о внедрении польских бойцов "Агата" в ГУР Украины Экс-офицер СБУ Прозоров: Польша внедрила спецназовцев "Агата" в ГУР Украины

Москва19 авг Вести.Польша в 2025 году внедрила четырех офицеров своего спецназа "Агат" в состав Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, соответствующая информация содержится в документе, который ранее был перехвачен на Украине. Документ приписывают Службе безопасности Украины, при этом, как отметил Прозоров, он, вероятно, является подлинным.

Поляки направляют своих офицеров спецназа для участия в боевых действиях для получения боевого опыта. В том числе – подразделение "Агат", это польский спецназ типа рейнджеров рассказал Прозоров

Он отметил, что подразделение "Агат" менее известно широкой публике, чем другие польские спецподразделения, однако обладает необходимой подготовкой для выполнения боевых задач.

По его словам, польская сторона также перенимает у Украины опыт ведения боевых действий с использованием беспилотников.